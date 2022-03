Max Verstappen nyerte a Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíjat Charles Leclerc és Carlos Sainz előtt Dzsiddában, ám a az ő eredményük is kétséges volt azok után, hogy a futam utolsó két körét elkezdték vizsgálni a stewardok a leintést követően.

Mindennek kiváltója Lance Stroll és Alexander Albon volt. Az Aston Martin és a Williams pilótája ütköztek a finishez közeledve, majd Albonnak félre is kellett húzódnia, annyira megsérült az autója.

A 49. körben szimpla, az 50. körben dupla sárga zászlót is lengettek az először lassan haladó, majd megálló Williams miatt, de a verseny hevében felmerült, hogy többen nem lassítottak – köztük az élmenők sem. Az ő ügyükben hamar döntés született a zöld asztalnál: senkit nem marasztaltak el a vélelmezett gyorshajtások alatt, a hivatalos jelentés szerint mindenki eléggé lelassított.

Albon azonban nem úszta meg ennyivel: három helyes rajtbüntetéssel mehet a soron következő Ausztrál Nagydíjra, és két büntetőpontot is kapott a thai.

