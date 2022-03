Sebastian Vettel nem vehetett részt a Forma-1-es Bahreini Nagydíjon pozitív koronavírustesztje miatt. A német helyét honfitársa, a tartalékos Nico Hülkenberg vette át az Aston Martinnál.

A csapatnál sokáig nagy volt a bizonytalanság, hogy Dzsiddában ki ül a zöld autóba. Vettel csütörtökig nem produkált negatív tesztet, de a hivatalos bejelentésre egészen péntek reggelig kellett várni:

Vettel a Szaúd-arábiai Nagydíjat is kihagyja, így marad Hülkenberg az autóban.

#SaudiArabianGP Update:@HulkHulkenberg will practice, qualify and race alongside @lance_stroll.

Despite lack of mileage in the #AMR22, Nico coped well in Bahrain and we are sure he will do likewise in Jeddah.

We expect Sebastian Vettel to be fit for the #AustralianGP. pic.twitter.com/SgiSYwxZY2

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 25, 2022