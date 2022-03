A szezonnyitó Forma-1-es Bahreini Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk hétfőn este 19 órától a YouTube-csatornánkon!

Noha Carlos Sainz a második helyen ért célba a szezonnyitó Bahreini Nagydíjon, a spanyol nem volt elégedett magával, sőt egyenesen úgy érezte, a bahreini volt eddigi legrosszabb teljesítménye a Scuderiánál.

Sainz így is pályafutása legjobb ferraris eredményét állította be (tavaly Monacóban is második volt), ráadásul már csak idő kérdése, hogy bejelentsék az új szerződését. A spanyol aktuális megállapodása 2022 végéig fut, csak az a kérdés, hány éves hosszabbítást jelentenek majd be.

“Nagyon közel vagyunk a bejelentéshez” – fogalmazott Sainz a futam leintése után. “Nagyon közel. Nagyon-nagyon közel. Extrém közel. Majdnem ott vagyunk.” Ennél kevésbé titokzatosan beszélt Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke. “Már megegyeztünk. Csak annyi van hátra, hogy mindezt írásba foglaljuk” – jelentette ki.

Sainz ezzel együtt úgy érezte, hogy Bahreinben olyan messze volt a szabadedzéseken Charles Leclerc-től, mint a Ferrarinál még soha. “Emiatt a kettős győzelem sem tud igazán elégedetté tenni. El kell merülnöm a gondolataimban, és jobban meg ki kell ismernem az autót.”

“Át kell gondolnom, Charles vezetési stílusa hol és miért jelent különbséget, mit csinál a kanyarokban, és hogyan kezeli a gumikat, különösen a versenyen. Jobbnak kell lennem, ha győzni akarok. Lehetek-e jobb már a következő hétvégén? Úgy gondolom, igen. El tudom-e teljesen tüntetni a különbséget? Ez egy nagyon jó kérdés.”