A Forma-1-es Bahreini Nagydíj pénteki napjának eredményeit elnézve már-már kijelenthető, hogy a Mercedes nem fogja olyan lehengerlő formában kezdeni a 2022-es szezont, mint azt az elmúlt években láthattuk tőlük.

A W13-as tempója elmarad a Ferrariétól és a Red Bullétól, a gyorsabbik Mercedes-pilóta, George Russell hátránya is fél másodperc volt egy körön Max Verstappenhez képest. Az új igazolás azonban nincs elragadtatva a gyenge teljesítményt látva. “Messze vagyunk a Red Bulltól és a Ferraritól. Még az olyan csapatok, mint az AlphaTauri és az Alfa Romeo is a mi tempónkra képesek, vagy gyorsabbak nálunk. Szóval van még mit csinálnunk” – mondta a brit ifjonc. Mindeközben Valtteri Bottas az Alfával hatodik lett a második edzésen, ezzel Lewis Hamiltont is megverve.

Ismerve a Mercedes kommunikációs gépezetét, azért nem kell mindent pontosan úgy elhinni, ahogy Russell mondja, az azonban valóban aggasztó lehet a csapat számára, hogy Hamilton autóján egyelőre nem sikerült megoldani az ember és a technika számára is igencsak megterhelő, mellesleg lassító hatású delfinezést.

Russell egyébként még hozzátette, hogy negyedik helye csak egy egykörös kiugró eredmény volt a második szabadedzésen. “A Mercedes több mint egy másodperccel lassabb, mint a riválisaink” – mondta.