Változatos koncepciókkal lepték meg egymást és bennünket is a Forma-1-es csapatok 2022-re. Az egyik legizgalmasabb kinézetű minden bizonnyal a Mercedesé, akik minimálisra zsugorított oldaldobozokkal sokkoltak mindenkit. Nem mindenki nézi azonban jó szemmel az innovációt.

Jan Monchaux, az Alfa Romeo technikai főnöke is közéjük tartozik. Szerinte jobb lenne, ha a szabályalkotók megfontolnák, hogy jövőre is engedélyezik-e a Mercedeséhez hasonló koncepciókat, mindezt pedig meg is indokolta.

“Nem gondolom, hogy a szabályok engednék, hogy az oldaldobozokban ne legyen hűtés. Nem ez velük a szándékunk” – utalt a szakember arra, hogy a Mercedes nem a szabályok szellemiségét követte a W13 tervezésekor. “Biztosan beszélgetünk majd arről az FIA-val és a többi csapattal, hogy engedjük-e, hogy valaki ennyire elrugaszkodjon.”

Monchaux felvetése mögött nem az áll, hogy az Alfa Romeo nem tudná leutánozni a megoldást, ha akarnák. “Nyilván ez működik a Mercedes autóján, de a miénken nem működne. Meg kell értenünk, melyik koncepcióban van a legtöbb potenciál a további fejlesztéseket illetően: a Mercedesében, a miénkben, vagy épp a Red Bulléban, illetve a Ferrariéban. Ezt még egyik csapat sem tudja megjósolni jelen pillanatban. Csak az idő adhat választ erre a kérdésre.”