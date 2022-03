Utoljára tesztelt a szezon kezdete előtt a Forma-1-es mezőny: a harmadik, egyben utolsó bahreini tesztnapon szinte minden versenyző autóba ült, kivéve Esteban Ocont és a koronavírusos Daniel Ricciardót – habár remélik a McLarennél, hogy az ausztrál a jövő heti szezonnyitóra meggyógyul, ennek az ellenkezőjére is felkészülve bejelentették, az Alpine tartalékpilótája, Oscar Piastri lesz a helyettese.

In the spirit of offering maximum racing opportunities to our stable of young talent, we have agreed that @McLarenF1 may call upon BWT Alpine F1 Team Reserve Driver @OscarPiastri in the event one of their drivers is unable to race. pic.twitter.com/etmryT1UrJ