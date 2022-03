A csütörtöki naphoz hasonlóan pénteken is kétszer négy órát tölthettek pályán a Forma-1-es csapatok, melyek a szezonnyitó helyszínén, Bahreinben készülnek a jövő hétvégén rajtoló évadra – a felkészülés most hatványozottan fontos, hiszen nemcsak új idény, hanem új korszak is kezdődik a királykategóriában az aerodinamikai szabályváltozásoknak köszönhetően.

Pénteken a nap első felében Esteban Ocon bizonyult a leggyorsabbnak az Alpine-nal, megelőzve a ferraris Charles Leclerc-t és a Red Bull világbajnokát, Max Verstappent. Fennakadásokban kicsit sem volt hiány, a tesztüzemeket leszámítva kétszer lendültek meg a piros zászlók: Nicholas Latifi autóján felmondták a fékek a szolgálatot, és ugyan a kanadai megpróbált még elcsordogálni a bokszutcáig, a terhelést nem bírta a felfüggesztés, így kicsúszott a pályáról a Williamsszel. Lángra is kapott a jobb hátsó fék, és miközben a pályabírók csatlakoztak a versenyzőhöz az oltásban, az egyiknek az arcába robbant a gumi.

Wow. This seems quite alarming to me...



Nicholas Latifi spins out with what looks like rear brake failure, and something then explodes when the marshal is using his fire extinguisher on the Williams 🔥#F1 #F1Testing pic.twitter.com/TjAvcJ564f