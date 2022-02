Az első két naphoz képest bővelkedett látványos eseményekben az utolsó barcelonai tesztnap a Forma-1 idei első előszezoni tesztjén. Már a kora reggeli órák igen intenzívek voltak, az első bő 60 percben Fernando Alonso szolgáltatta a show-t: a spanyol járt a kavicságyban, az addigi leggyorsabb időt is megfutotta, majd kigyulladt alatta az Alpine. A látványos tüzet a csapat közleménye szerint egy szivárgás okozta a hidraulikai rendszerben. Problémájuk után már nem folytatták a körözést, a csapat a tervezettnél hamarabb csomagolhatott és indulhatott Bahrein felé, a következő teszt helyszínére.

Ez csak az első piros zászlós megszakítás volt négy óra alatt, délelőtt ötször lengették meg azt. A következőt Pierre Gasly okozta, aki kicsúszott a pályáról a középső szektorban, és összetörte az AlphaTaurit.

Gasly had an off this morning, ending up in the barriers. Front-end damage, nothing too serious. #F1 #F1Testing pic.twitter.com/z0VV5wJ6Wh

— Motorsport Week (@MotorsportWeek) February 25, 2022