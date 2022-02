A Haas csütörtök este döntötte el, hogy péntekre minden Oroszországra utaló matricázást eltávolít az autójáról, illetve a szponzor Uralkali logóitól is megszabadult a csapat – még a kamionokról is eltüntették őket. Günther Steiner csapatfőnök péntek délben sajtótájékoztatót tartott, és ugyan konkrétumot nem mondott, erősen utalt rá, hogy orosz versenyzőjétől is megválhat a csapat.

Nyikita Mazepin sorsa a következő napokban dől el, de nehéz elképzelni, hogy amennyiben az orosz szponzornak mennie kell, akkor Mazepin maradhat a csapatnál. A versenyző helyzete ráadásul különösen kényes, mert édesapja is részt vett azon a megbeszélésen, amit Vlagyimir Putyin tartott a hozzá közel álló üzleti körök képviselői számára.

“A következő héten is dolgozni fogok az ügyön” – jelentette ki Steiner. “Vannak különböző jogi procedúrák, amelyeken végig kell mennünk, aztán meglátjuk, mi lesz a vége.”

“A csapat jövőjét ez nem érinti, tegnap a srácoknak is elmondtam, hogy nincs miért aggódniuk. Tegnap hoztunk egy helyes döntést, hogy így üzenjünk mindenkinek.”