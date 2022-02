Fernando Alonso (egy korai kicsúszás után) éppen megfutotta az aktuálisan legjobb időt a harmadik barcelonai tesztnap első órájának végén, aztán véget is ért számára a munka.

Az Alpine látványosan füstölni kezdett a pályán, a csapat azonnal kérte a spanyolt, hogy álljon félre. A mérnökök nyomáscsökkenést láttak az adatokban – Alonso pedig a tükörben a füstöt.

So. This is where things went wrong for Alpine this morning, we would guess. #F1Testing pic.twitter.com/k78cOtduwq