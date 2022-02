Barcelonában hivatalosan is megkezdődött kedden a 2022-es Forma-1-es idény, az első tesztnap ebédszünetében sajtótájékoztatót is tartottak. Ezen Lewis Hamilton is megszólalt, aki a napot egyébként azzal kezdte, hogy alaposan belesett minden csapat garázsába.

“Hihetetlenül izgalmas időszak előtt állunk. Jól látszik, hogy a csapatok különböző utakon indultak el, egyelőre még senki sem tudja, pontosan hol is áll az erősorrendben” – fogalmazott Hamilton. Kedden csapattársa, George Russell vezeti a Mercedest.

Hamiltont a 2021-es szezonzáróról is kérdezték, de erről nem akart beszélni. “Semmi értelme tovább rágódni a történteken, az már a poros múlt. Örülök az új autóknak.”

Hamilton az új szezon miatt sem aggódik. “Miért kellene? Zsinórban nyolcszor nyertük meg a konstruktőri bajnoki címet, az én srácaim sose hibáznak.”