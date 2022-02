A héten már kezdődik az első 2022-es Forma-1-es teszt, így éppen ideje volt, hogy a mezőny kilencedik csapataként az Alpine is autóbemutatót tartson. Fernando Alonso és Esteban Ocon istállójánál komoly változások zajlottak a télen: csapatfőnököt cseréltek, Otmar Szafnauerrel együtt pedig jött a BWT is, rögtön névadó szponzorként. A víztisztítással foglalkozó osztrák cég természetesen az eddig francia nemzeti színekben tündöklő autón is rajta hagyta a nyomát.

Az Alpine egészen jól titkolta, hogyan is fog az A522 kinézni idén, ám nem sokkal a bemutató előtt Twitteren megint terjedni kezdett egy igazi kép, ahol a lepel alól kilátszott a rózsaszín szárnyvéglap a fekete Alpine-felirattal és terelőelemmel. A a szárny alakjából kiindulva már ekkor elkezdődtek a találgatások, hogy vélhetően csak a F1 színezett demóautóját leplezik le kézzelfoghatóan. Végül valóban így is lett, az igazi autót nem mutatták meg. Ironikus módon már javában ment a bemutató, amikor lelepleződött az A522, melyről a párizsi nyílt utcán lehúzták a fekete takarót.

Az alábbiakban már az A522 stúdióképei láthatóak. A kétféle fényezés nem véletlen: az első két futamon a rózsaszínűbb változatot láthatjuk a futamokon, ezzel kiemelve a frissen köttetett BWT-Alpine partnerséget.

“Tudom, mennyire jó ez a csapat és azt is, hogy milyen jó lehetne még. A szakemberek és mindkét pilóta nagyon erős, és izgatottan várom, hogy nekivágjuk mindennek” – mondta Szafnauer.

“Ezen szabályváltozások miatt tértem vissza az F1-be 2020-ban. Másfél évet vártam ezekre az autókra, nagyon motiváltak vagyunk!” – emelte ki Alonso a bemutatón.

“Most a legjobb a Forma-1-ben lenni” – mondta Ocon, aki tavaly megnyerte a Magyar Nagydíjat. “Felkészültnek érezzük magunkat a tavalyi év után. Kicsit változtattam az edzésemen is, az előző évek fontos tapasztalatait az első naptól alkalmaztam. Jó helyen vagyok és készen állok az autó vezetésére. Ahogy látjátok, a pink a kedvenc színem” – viccelődött a francia, aki a Racing Pointnál is dolgozott már a BWT-vel.

Az igazi autó egyébként már Barcelonában van: kedden filmforgatási napot tart a csapat az új kocsival. Ezzel már csak az Alfa Romeo nem mutatta meg hivatalosan, hogyan is fognak kinézni az idei szezonban. Rájuk azonban még várni kell, előbb álcafestéssel látjuk őket szerdától péntekig Barcelonában a háromnapos teszt során, a mezőny többi autójával együtt. Az összes új autóról egy helyen ide kattintva olvashatsz nálunk!