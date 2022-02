Az Alfa Romeo csak február 27-én, az első teszthét után rántja le a leplet idei autójáról, a C42-esről. Barcelonában álcafestéssel fut majd az autó, várhatóan ugyanazzal, amivel Valtteri Bottas kedden Fioranóban körözött.

Az Alfa filmes nap keretében járatta be az autót, az időjárással viszont nem volt szerencséje a csapatnak, délelőtt esett az eső.

📸 First look at Alfa Romeo's new 2022 car! The car was spotted shaking down the new C42 in a private test at Fiorano 👀



#F1 #Autosport pic.twitter.com/OyZ4tmds1y