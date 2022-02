Noha a Red Bull a múlt héten bemutatta a 2022-es festését, máris változtatnia kell rajta a csapatnak. A Red Bull három évre szóló szponzori megállapodást kötött egy szingapúri kriptotőzsdével, a Bybittel.

Hivatalosan nem jelentették be a megállapodás értékét, de sajtóhírek szerint három év alatt 150 millió dollárt fizet a cég. A Bybit aktív a sportpiacon, tavaly az argentin fociválogatott főszponzora is lett.

Vélhetően nem arról van szó, hogy most esett be a szerződés, sokkal inkább arról, hogy új főszponzoruknak és ennek a kiemelt szpomzornak is akartak egy kis médiafigyelmet így szétszedték.