Szokásosnak mondható módon a 2021-es szezon végén is sorrendet állítottak maguk között a Forma-1-es pilóták, aszerint, hogy ki hogyan teljesített. Az eredményeket az alábbi linkre kattintva lehet böngészni:

A tízes lista utolsó helyére odafért a három újonc egyike, Mick Schumacher is. A Haas németje ezzel futamgyőzteseket is maga mögé utasított, kollégái jobbnak látták őt, mint Sergio Perezt, Daniel Ricciardót vagy épp Valtteri Bottast. “Kedves dolog ez és örülök neki” – mondta a 202-as Forma-2-es bajnok.

“Hogy őszinte legyek, nem számítottam erre. Ez az idei évhez is lökést ad, remélhetőleg egy gyorsabb autóban is megmutathatom magam. A célom az, hogy annyira előretörjek a Haas-szal, amennyire csak lehetséges. Meglátjuk, mi történik, nyilván ez attól is függ, mi lesz a Haas-szal” – tette hozzá.

Schumachernek idén két F1-es szerepben is helyt kell állnia: idén már ő lesz a Ferrari egyik hivatalos tartalékversenyzője, ha történik valami Charles Leclerc-rel vagy Carlos Sainz-cal, akkor ő pótolhatja őket a futamok egy részén.