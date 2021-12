Mick Schumacher a 2022-es Forma-1-es szezonban is marad a Haasnál, de a német versenyzőnek egyéb feladatai is lesznek. Ő lesz a Ferrari egyik tartalékosa jövőre, vagyis rendkívüli események esetén akár Charles Leclerc vagy Carlos Sainz helyén is versenyezhet.

A teljes képhez tartozik, hogy Schumacher nem egyedül lesz a Ferrari tartalékosa. Ugyanez a szerep vár az Alfa Romeo által ejtett Antonio Giovinazzira is, akinek jövőre a Forma-E-ben is lesz jelenése.

Az elektromos széria miatt Giovinazzi a 23 versenyből álló F1-idény 11 fordulóján nem lesz elérhető, ezeken a futamokon lesz Schumacher a Ferrari tartalékosa.