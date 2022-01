Az Alpine szövevényes rendszerében eddig három vezető volt, Marcin Budkowski, Laurent Rossi és Davide Brivio. Budkowski közös megegyezéssel most távozott, a csapat vezetését átmenetileg Rossi vette át.

Az Aston Martint az év elején hagyta el a korábbi csapatfőnök Otmar Szafnauer, akinek szinte ismeretlen utódját éppen most jelentették be. Korábban több pletyka is szólt arról, hogy az amerikai szakember az Alpine-nál folytatja – most lett is számára hely.

Az Alpine egyelőre csak Budkowski távozását jelentette be, de nem lenne meglepő, ha hamarosan Szafnauerről is kiadnának egy közleményt.