Továbbra sem dőlt el, hogy a Mercedes megindítja-e a jogi eljárást az Abu-dzabi Nagydíj végeredménye ellen, a csapat hivatalos csatornái viszont továbbra is némák. A Mercedes Twitter-csatornájának adminisztrátorai is csak azzal foglalkoznak vasárnap óta, hogy megpróbálják megszerezni azoknak a személyes adatait, akik megosztották a Mercedes vasárnapi bulijáról készült videókat – mondjuk, korábban mercis mémek készítőit is megpróbálták “utolérni.”

A háttérben valószínűleg nagyon is zajlanak az események, a Mercedes ugyanis arra is határozott nemet mondott, hogy kedden részt vegyen az FIA konstruktőri bajnokok számára szervezett fotózásán. Csütörtökön tartják Párizsban a szövetség díjátadó gáláját, ennek apropóján készült volna el a Forma-1 konstruktőri győzteséről is a hivatalos fotó.

A Racefans több forrásból is úgy értesült, a Mercedes nem engedélyezte, hogy bármelyik autója szerepeljen a fotókon (a nyitókép a csapat saját felvétele még Abu-Dzabiból), ez vonatkozik a Forma-E-ben győztes autóra is. A többi kategóriagyőztes kivétel nélkül küldött autókat a fotózásra.