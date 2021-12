A szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjon a versenyirányítás erősen vitatható döntése miatt Max Verstappen szerezte meg a világbajnoki címet egy utolsó körös előzéssel. A Mercedes a futam leintése óta semmilyen sajtónyilatkozatot nem adott ki, a csapat és Lewis Hamilton is néma a közösségi médiában és minden más platformon.

A Mercedes még a helyszínen óvást nyújtott be a futam végeredménye ellen, miután pedig a csapat mindkét kérelmét lesöpörték a felügyelők, az illetékesek rögtön jelezték a fellebbezési szándékot. Azóta néma csend van az ügyben, ez a hosszú szünet szinte példátlan a Forma-1-ben.

Brit sajtóértesülések hétfőn még arról szóltak, hogy a Mercedes a sport érdekében ejtheti a fellebbezést, nem lehet azonban kizárni, hogy elvi okokból mégis jogi elégtételért folyamadik a csapat. Egy sportügyekre szakosodott ügyvéd szerint a Mercedes pozíciója erős, meglátása szerint “jó jogi alapokra” épülhet az esetleges fellebbezés.

A Racefans által megkérdezett Nicholas Bamber álláspontja szerint a Mercedes megalapozottan hivatkozhat arra, hogy Michael Masi versenyigazgató döntésével már a sportszabályzat 1.1.1-es pontja sérült, amely kimondja, hogy a szabályzatot a biztonság és a sportszerűség alapvető irányelveinek megfelelően kell alkalmazni. Azzal, hogy csak a lekörözöttek egy részének engedték visszavenni a körüket, ez az elv sérülhetett.

A jogász szerint ennél is lényegesebb azonban, hogy a szabályzat felügyelők által is hivatkozott 15.3-as pontja nem ad korlátlan szabadságot a versenyigazgató számára a biztonsági autós szakaszok levezényléséhez. Bamber szerint a szabályzat nyelvezetéből sem lehet ilyet kiolvasni, amivel vélhetően arra célzott, hogy a versenyigazgató valóban eldöntheti, mikor látja szükségét a biztonsági autó beküldésének, és mikor hívja vissza, de az ezzel kapcsolatos többi szabályt be kell tartania.

Az ügyvéd emellett precedensként felhozta a 2020-as Eifel Nagydíjat, amelyet követően éppen Masi fogalmazott úgy, hogy “a sportszabályzatban van egy olyan követelmény, amelynek értelmében minden lekörözött autót el kell engedni a biztonsági autó távozása előtt.” Tavaly a Nürburgringen éppen emiatt nyúlt hosszabbra egy biztonsági autós szakasz, legalábbis Masi személyesen indokolta ezzel.

A fellebbezési szándék bejelentése után legkésőbb 96 órával kell beadni a dokumentumokat, a határidő csütörtökön jár le. Ezen a napon tartják egyébként az FIA hivatalos díjátadó gáláját is.