Az idei Forma-1-es közvetítésekben különleges újítást hallhattunk: a pilóták és csapataik közötti rádióforgalom mellett bemutatták azt is, hogy a csapatok hogyan kommunikálnak a Nemzetközi Automobil Szövetség embereivel a futam közben.

Alapvetően minden alakulatnál egy ember, a sportigazgató felel ezért, őt tájékoztatják például, ha az alakulat pilótája büntetést kap. Az elmúlt időszakban – főként a Mercedesnek és a Red Bullnak köszönhetően – elég sok FIA-féle rádiózás került adásba, és sokszor már a csapatfőnökök is szót kértek Michael Masitól. Mindez Abu-Bzabiban elérte a csúcspontot, Toto Wolff pedig kétségbeesett üzenetével tette az intézményt a lehető legnevetségesebbé.

Toto Wolff to FIA: “No Mikey, No, No, Mikey! That was so NOT Right!” – Abu Dhabi Radio pic.twitter.com/gbx4sI0lFk

— D9A (@Don9Ahmad) December 13, 2021