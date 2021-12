A Forma-1 történetének egyik legizgalmasabb szezonzáróját láthattuk Abu-Dzabiban: Max Verstappen az utolsó körben előzte meg Lewis Hamiltont, és lett világbajnok.

Kellett ehhez persze az is, hogy kezére játsszanak a körülmények: Nicholas Latifi balesete és a miatta beküldött biztonsági autó nélkül nem nyílt volna meg a lehetőség a holland előtt, hogy megejtsen egy extra kiállást, és gumielőnyből induljon Lewis Hamilton nyomába. Tudja ezt jól Christian Horner csapatfőnök is.

latifi made the corner fine- that was deliberate- also his reaction to the crash??? i reckon unless that was planned you wouldn’t have the capability to react that quickly- this was deliberate. pic.twitter.com/N9nhQMt1SZ

