Ahogyan arra számítani lehetett, máris nagy vitát generált, ahogyan véget ért az év utolsó futama, az Abu-dzabi Nagydíj és vele együtt a 2021-es Forma-1-es szezon. Nicholas Latifi balesete után végül csak az utolsó körben indították újra a futamot, kanyarokkal később pedig Max Verstappen meg tudta előzni az értelemszerűen jóval viseltesebb gumikon lévő Lewis Hamiltont, így a holland lett a világbajnok.

Elsők között kritizálta a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) munkáját George Russell, aki szerint „elfogadhatatlan”, ami történt. „Max abszolút fantasztikus versenyző, akinek hihetetlen szezonja volt, és nagyon tisztelem őt. De ami történt, az teljes mértékben elfogadhatatlan” – húzta alá a brit, aki nem tudta befejezni utolsó williamses futamát, jövőre pedig a Mercedes színeiben tér vissza.

Max is an absolutely fantastic driver who has had an incredible season and I have nothing but huge respect for him, but what just happened is absolutely unacceptable. I cannot believe what we’ve just seen.