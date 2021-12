Max Verstappen utolsó körös előzésével világbajnok lett a Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíjon. Az esetet azonban ellentmondásos események övezik, emiatt a Mercedes rögtön két óvást is benyújtott a Nemzetközi Automobil Szövetség stewardjainak.

A Mercedes kifogásolta, hogy Verstappen a biztonsági autó mögött előzte meg Hamiltont – a csapat vélhetően arra gondol, hogy a holland a brit mellé húzódott az újraindítás előtt, és voltak pillanatok, amikor Hamilton elé került.

So Verstappen overtook Hamilton TWICE under safety car conditions, which should warrant a 5 second penalty?

Objectively sketchy as fucking shit @fia @F1 pic.twitter.com/KFGFssP0QE

— michael masi’s brain (7-5) (@SamAKAPeaches) December 12, 2021