27 fokos levegő- és 39 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét a Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíj harmadik szabadedzése, a hétvége utolsó eseménye, ahol még természetes fényben is körözhettek a pilóták. Épp ez volt az a tényező, ami miatt fenntartásokkal érdemes kezelni a gyakorlás végeredményét: az estébe haladva hűvösebb körülmények várnak a mezőnyre.

Ennek ellenére fontos volt ez a gyakorlás: a Red Bullnál komoly munka zajlott, miután Max Verstappen a péntekinél egy kevesebb leszorítóerőt, de az egyenesekben jobban működő hátsó szárnyat próbálgatott. A Mercedes eközben új kipufogórendszert szerelt be Lewis Hamilton autójába, de a brit ezért nem kap büntetést.

Diferente configuración de ala trasera en Red Bull. Menos carga para Verstappen.

Different rear wing configuration for Red Bull for FP3. Less downforce for Verstappen. pic.twitter.com/Rz0Jh44c1y

