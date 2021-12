Napnyugtakor, 25 Celsius-fokos levegő- és a délelőttihez képest jelentősen hűvösebb, 31 fokos aszfalthőmérséklet mellett zajlott a 2021-es Forma-1-es szezonzáró, az Abu-dzabi Nagydíj második szabadedzése.

A mezőny ekkor már valós képet kaphatott arról, mi vár rájuk a hétvége legfontosabb szakaszaiban, így a legtöbben percekkel a bokszutca nyitása után már pályán voltak. Köztük volt George Russell is a Williamsszel, aki az első edzésen nem vett részt, helyén Jack Aitken ült.

Valtteri Bottas igen hamar meredek helyzetbe került, a Mercedes finnje erőteljesen megtámaszkodott jobb hátsó kerekével a korláton. Pár perccel később egy kanyarral Bottas manőverének helyszíne előtt Nicholas Latifi bontotta meg a Williams hátulját, miután a falba csúszott.

Valtteri Bottas kisses the wall at Turn 14

