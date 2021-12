Napos időben, 26 Celsius-fokos levegő- és 38 fokos aszfalthőmérséklet mellett zajlott a 2021-es Forma-1-es szezonzáró, az Abu-dzabi Nagydíj első szabadedzése az 5281 méter hosszú, 16 kanyarból álló Yas Marina versenypályán.

A pálya alaposan átalakult az elmúlt évekhez képest: a technikásabb szekciókat leegyszerűsítették, a szögletesebb kanyarok egy része íveltebb lett. Összességében öt kanyarral kevesebb található az aszfaltcsíkon és egy kör hossza is közel 300 méterrel csökkent.

A mezőny épp emiatt nem is tétlenkedett, mindenki korán kihajtott a bokszból, hogy ismerkedjenek a részben újra is aszfaltozott pályával. A Ferrarinál már egyben a 2022-es szezonra is készültek, Charles Leclerc autóján látványos aeroráccsal figyelték az áramlásokat.

Leclerc distribue le WiFi, si vous voulez le code, une équation vous sera donnée par LDG !#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/kDKNMx2p5y — Gaël Angleviel 🐼 (@paddock_inside) December 10, 2021

A nézők pedig Leclerc szemszögéből figyelhették az eseményeket, visszatért ugyanis a sisakkamera.

Szokatlan külsejű autókból nem volt hiány: bemutatkozott a McLaren új festése, illetve az Alpine hátsó szárnyára a csapatnév helyett az El Plan felirat került, utalva ezzel a Fernando Alonso által használt hashtagre, mely éppen akkor vált felkapottá, amikor dobogót szerzett a spanyol Katarban.

Visszatért a Forma-1-be Jack Aitken is: a brit, aki a tavalyi Szahíri Nagydíjon ugrott be a Williamshez, az idei spai 24 órás verseny után tért vissza F1-es autó volánja mögé. George Russellnek kellett emiatt kihagynia az első gyakorlást utolsó versenyhétvégéjén a grove-i istállóval.

Maga a gyakorlás nem volt túl eseménydús: néhány elfékezés mellett egy alkalommal az utolsó Forma-1-es futamára különleges üzenetet kapó Kimi Räikkönen alatt tört ki az Alfa Romeo hátulja az egyik újrafaragott kanyarban, de csak a gumik bánták a piruettet. Esteban Ocon Alpine-ja pedig egyszer csak úgy üresbe kapcsolt, de a francia megoldotta a helyzetet és újra működésre bírta az autót.

A bit of an off for Kimi 😬 But, the Finn keeps it going and returns to the track! #F1 🇦🇪 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/5RWfMdQEQ9 — Formula 1 (@F1) December 10, 2021

Az eredményeket nem tekinthetjük teljesen mérvadónak, mivel a hétvége legfontosabb eseményei, az időmérő és a verseny villanyfényes körülmények között zajlanak majd, mindenesetre kiindulási alapként tekinthetünk rájuk. A gyakorlás legjobbja Max Verstappen lett a Red Bull-lal, a holland főként a második szektorban volt jobb, mint a Mercedes mögötte végző párosa, Valtteri Bottas és Lewis Hamilton. A finn 2 tizedmásodperccel volt lassabb Verstappennél, de az első szektor a fekete autóknak kedvezett. Hamilton hátránya 346 ezred volt a végén, de ennél volt jobb köre is, ám azt elvették az utolsó kanyar kiszélesítése miatt.

🖤🤩 W12 soaking up that Abu Dhabi sunshine before we switch on the floodlights for FP2. pic.twitter.com/VrCL3l8qyT — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 10, 2021

Mögöttük a másik Red Bull-lal Sergio Perez következett, ám nagyon közel volt hozzá Cunoda Juki az ismét remeklő AlphaTaurival. Alonso hatodikként végzett, majd a másik AlphaTaurival Pierre Gasly következett.

A Ferrari nehezebben lendült be: Leclerc a 8., Carlos Sainz a kilencedik lett. A legjobb tízbe Sebastian Vettel fért még be az Aston Martinnal, aki az edzés végén egy nem tervezett fél fordulatot is bemutatott.

A hétvége a második szabadedzéssel folytatódik magyar idő szerint 14 órától.