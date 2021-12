Némileg eltér majd a McLarenek kinézete a szokásostól a Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíjon. A már Monacóban is újító alakulat alapszíne marad az utolsó futamra is a papaja némi kékkel kombinálva, ám most a két szín szó szerint is összekeveredik majd az oldaldobozon, az első szárnyon és a motorborításon.

Mindez a csapat egyik dohánytermékekkel foglalkozó szponzorának köszönhető, akik így engednek teret egy művészeti tehetségkutató programnak. Az autókon megjelenő formaterv egy emírségekbeli alkotó, Rabab Tantawy keze munkája.