Múlt vasárnap hunyt el az F1 történetének egyik ikonikus alakja, Sir Frank Williams.

A sportágban bő öt évtizeden át jelen lévő egykori brit szakember ugyan tavaly teljesen túladott nevét viselő csapatán, ám öröksége megkerülhetetlen: 7 egyéni és 9 konstruktőri bajnoki címet szerzett irányítása alatt a csapat.

A Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíj ezért részben róla, illetve emlékéről is szól: minden egyes csapat felragasztott autójára legalább egy Frank Williams-matricát, így fejezve ki szolidaritásukat a család felé. Emellett a sportág vezetése is elkezdett dolgozni egy méltó megemlékezésen. Mivel a Forma-2 és más helyi szériák is versenyeznek Dzsiddában a hétvégén, próbálták úgy alakítani a menetrendet, hogy az emlékezés se legyen kapkodós, de a program se boruljon.

Végül úgy döntöttek, hogy a vasárnapi pilótaparádé után, a rajt előtt 1 óra 10 perccel egy perces gyászszünettel emlékeznek meg Williamsről, majd az első, 1980-ban Alan Jones-t vb-címhez segítő FW07 tesz majd meg egy tiszteletkört a pályán, fél órával a rajt előtt.