2021. november 28-án, 79 évesen elhunyt Sir Frank Williams, a Forma-1 történetének egyik legsikeresebb és legnagyobb hatású csapatfőnöke.

It is with great sadness that on behalf of the Williams family, the team can confirm the death of Sir Frank Williams CBE, Founder and Former Team Principal of Williams Racing, at the age of 79.

