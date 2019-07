„50 év a Forma-1-ben…! Őszintén szólva sokat nem morfondíroztam ezen. Nem mondhatom, hogy éppen minden percét szerettem, mert voltak rendkívül nehéz pillanatok, például amikor elveszítettem a feleségem, vagy amikor elveszítettem a versenyzőimet. De a Forma-1 kegyes volt hozzám. Mindig bolondultam a sebességért, már kisfiú korom óta, amikor is imádtam körbe-körbe menni, mintha én is autóversenyző lennék. Őrület” – mondja most Sir Frank Willimas, aki éppen fél évszázada vezet csapatot a csúcskategóriában.

Extrém szélsőségek kísérték végig ezt az 50 évet, vaskos életrajzot érdemel. Silverstone-ban mától az F1 ifjabb legendái mind őt ünneplik, a Vezess összeállítása csak néhány tetszőleges pillanatot ragad ki „Frank” és csapatai történetéből. Közben kiemelünk néhány erős statisztikát a – hivatalosan még ma is – általa vezetett Forma-1-es alakulatról.

Minden idők harmadik legsikeresebb F1-es csapata a Williams Racing! Csak a Ferrari és a McLaren áll előtte

Rosszul kezdődött, nagyon is. Az 1942-es születésű autóbolond 1961-ben már versenyzett az F3-ban, szerény eredményekkel, majd 1969-ben összerakta első csapatát. A 27 éves főnök korábbi szobatársát futtatta a Forma-1-ben, eleinte egy vásárolt Brabham volánjánál, majd a következő évben egy Dallara-tervezésben. Az 1970-es szezon ötödik futamán Piers Courage életét vesztette, ez volt az első megrendítő tragédia Williams életében, de folytatta a csapatvezetést.