2020 második felében elterjedt a Forma-1-es közösségben egy fogadás híre: ha Daniel Ricciardo dobogóra áll akkori csapatával, a Renault-val, akkori csapatfőnöke, Cyril Abiteboul magára tetováltat valamit. Ricciardónak végül kétszer is összejött a pezsgőzés, így nem volt kérdés, hogy a francia szakember nem ússza meg a varratást.

A tetoválás ügye aztán elsikkadt azzal, hogy Ricciardo a McLarenhez igazolt, ahol újabb fogadást kötött – ezt gyorsabban be is teljesítették -, ám a régi megegyezést sem felejtették el a felek. A minap találkozott Abiteboul és az ausztrál versenyző, utóbbi pedig egy képet is megosztott az Instagramon, ahol az látszik, hogy exfőnöke jobb lábán valami éppen készül. “A fogadás az fogadás” – írta a képhez a monzai győztes, hozzátéve, hogy az eseményről szerdán tesz majd közzé videót.

Ricciardo olaszországi sikere után jelenlegi főnöke, Zak Brown is varratott – igaz, ő elmondása szerint nem egy Ricciardóval kötött fogadás miatt tette ezt.