A Forma-1-es Amerikai Nagydíj hétvégéjén új tetoválással gazdagodott Zak Brown, a McLaren vezérigazgatója. Az amerikai szakember mindezt ráadásul Toto Wolffnak köszönheti. A Mercedes csapatfőnöke ugyanis kihívás elé állította őt, amit teljesítenie kellett.

Az egész játék a Grand Prix Trust alapítványtól származik, melynek célja, hogy segítséget nyújtson azoknak az embereknek, akik jelenleg vagy korábban az F1-ben dolgoztak, de valami miatt nehéz helyzetbe kerültek. Ők találták ki az Industry Leaders’ Challenge-et, ahol az iparági vezetők évről évre kihívják egymást, és le kell küzdeniük egyik félelmüket.

Tavaly Wolff volt a jelölt erre a feladatra, az idei évre pedig Brown-t jelölte az osztrák szakember. “A tűk megrémítenek. Próbáltam átgondolni, mi lenne igazán mókás és eredeti, valamint igazán rémisztő, így jött a tetoválás ötlete” – árulta el a gondolatmenetet Brown.

A minta később nyilvánosságra került: Daniel Ricciardo monzai győzelmének emlékére az olaszországi versenypálya nyomvonala, valamint a futam dátuma került Brown bal felkarjára.

— Zak Brown (@ZBrownCEO) October 23, 2021