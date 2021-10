Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó – tartja a mondás. És Zak Brown tartotta a szavát! Ahogyan arról napokkal ezelőtt beszámoltunk, a McLaren vezérigazgatója végül a Forma-1-es Amerikai Nagydíj hétvégéjén biztosított arra lehetőséget Daniel Ricciardónak, hogy kipróbálja gyűjteménye egy igen különleges, az ausztrál számára végképp sokat jelentő darabját, a néhai NASCAR-legenda, Dale Earnhardt 1984-es Chevrolet Monte Carlóját.

Helyi idő szerint a nagy pillanatra szombat délelőtt került sor: ekkor Ricciardo egy bemutató keretében pályára vihette a 37 éves technikát, amit nem kímélt, ha például fánkozásról volt szó. Mint ismeretes, az ausztrál versenyző még a szezon elején kötött fogadást Brownnal, hogy vezetheti gyerekkori példaképe autóját, ha dobogóra áll a McLarennel – végül a szeptemberi Olasz Nagydíjon annak legfelső fokát kaparintotta meg.

How cool is this?@F1 driver @DanielRicciardo got to drive his racing hero Dale Earnhardt's 1984 Monte Carlo around, and did some burnouts in front of fans at @COTA.



