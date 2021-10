Mint azt korábban megírtuk, Daniel Ricciardo még az idei szezon elején fogadást kötött a McLaren vezérigazgatójával, miszerint ha dobogón végez az ausztrál, vezetheti Zak Brown gyűjteményének egyik legendás darabját, az egykori NASCAR-versenyző Dale Earnhardt 1984-es autóját.

Márpedig Ricciardo nemcsak dobogóra állt, de meg is nyerte a szeptemberi Olasz Nagydíjat, így kilenc év után győzött újra a wokingi alakulat.

You saw that right.



Dale Earnhardt Sr's 1984 Wrangler Chevrolet Monte Carlo will be driven by @DanielRicciardo at @COTA next week. 🇺🇸🙌#USGP pic.twitter.com/kXrIaiI2ci