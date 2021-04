A 2020-as szezon második felében sokan szurkoltak Daniel Ricciardónak, hogy legalább egyszer álljon a dobogóra valamelyik Forma-1-es futam után. Az ausztrál versenyző ugyanis fogadást kötött a Renault csapatfőnökével, Cyril Abiteboullal, melynek értelmében a francia szakemberre egy Ricciardo által választott tetoválást varrnak fel, ha a pódiumon pezsgőzhet.

Úgy tűnik, a cipőből elfogyasztott pezsgő mellett egy másik hagyományt is teremtett Ricciardo, miután a McLaren vezérigazgatójával, Zak Brownnal is fogadást kötött. Az amerikai – aki köztudottan nagy autógyűjtő – ugyanis felajánlotta, hogy ha összejön az ausztrálnak a dobogó új csapatánál, idolja, az egykori NASCAR-versenyző Dale Earnhardt 1984-es versenygépét is kipróbálhatja.

Dale Earnhardt Sr’s 1984 Wrangler Chevrolet Monte Carlo. Get us that podium and the drive is all yours, @DanielRicciardo. 😉🔑 @DaleJr @NASCAR pic.twitter.com/wyplavg8G3 — Zak Brown (@ZBrownCEO) March 31, 2021

Ricciardo a 3-as rajtszámot éppen Earnhardt miatt választotta még 2014-ben, amikor bevezették a Forma-1-ben az állandó rajtszámokat. A McLaren versenyzőjének addig is be kell érnie a modellváltozattal, de biztosak lehetünk benne, hogy ez extra löketet ad neki a versenyeken.