Katarban szigorúbb teszteknek vetette alá az autók hátsó szárnyait a Nemzetközi Automobil Szövetség, miután a Red Bull régóta célozgat arra, hogy a Mercedes trükközhet ezen a területen.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke a Katari Nagydíj után úgy fogalmazott, elérték a céljukat, mert szerintük a Mercedes nem használta a kifogásolt szárnyát Katarban, a maguk részéről nem láttak olyan “kiugró sebességértékeket” az egyenesekben, mint korábban.

Csakhogy nehéz tisztán látni ebben az ügyben, mert a Mercedesnek meg semmi oka nem volt arra, hogy ne a trükkös (már persze, ha tényleg az) szárnyát vigye az új tesztre. Az FIA ugyanis még a hétvégén világossá tette, hogy akármit is állapítanak meg az új teszteken, egyetlen csapatot sem fenyeget majd a kizárás veszélye, akár találnak “szabálytalanságot”, akár nem.

A Mercedes ettől persze még megtehette, hogy az időmérő előtt tényleg egy másik szárnyat szerelt Hamilton autójára, csak nem biztos, hogy lett volna értelme. Mindenesetre az Auto, Motor und Sport arról írt, hogy akármit is teszteltettek az FIA-val, a Mercedesnél nagyon elégedettek voltak a teszt eredményével.

#F1: Mercedes says their rearwing is "rock-solid" after first tests conducted with 2 weights of 35 kg on 2 positions of the wing. #AMuS