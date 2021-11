A Red Bull már a brazíliai Forma-1-es futam óta gyanítja, hogy a Mercedes hirtelen megnövekedett egyenesbeli tempója mögött részben egy különös megoldás áll. Gyanújuk szerint a csillagos márka autóin a megengedettnél hajlékonyabb a hátsó szárny, mely nem feltétlenül szabályos, így már az óvást fontolgatják.

Christian Horner csapatfőnök a hivatalos sajtótájékoztatón is utalt arra, hogy furcsa kopásnyomok jelentek meg a Mercedes hátsó szárnyán, Katarban pedig a RaceFans fotósa kapta lencsevégre a kérdéses elemet. A fotón az látszik, hogy – mivel más nem lehetett, mert semmi nincs a közelében – a hátsó szárny alsó eleme kidörzsölte a szárnyvéglap belső felét.

#F1: @/racefansdotnet have posted this image of the alleged “score marks” on the Mercedes’ rear wing as it’s been suggested by Red Bull, which Andrew Shovlin denied. 👀👇🏽 pic.twitter.com/VFz7pWGqtu

— deni (@fiagirly) November 19, 2021