A Red Bull számára továbbra is nagyon gyanús Lewis Hamilton brazíliai tempója, a csapat komoly trükközést sejt a háttérben. A Red Bull vezetői Katarban sokadszor is arról beszéltek, hogy önmagában az új motor nem magyarázhatja Hamilton interlagosi fölényét, továbbra is a hátsó szárnyaknál sejtik a sumákolást.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke Katarban már odáig ment, hogy kijelentette, óvást is készek benyújtani a rivális ellen. A csapatfőnökök pénteki sajtótájékoztatóján Horner és Toto Wolff Mercedes-csapatfőnök is részt vettek, Horner pedig váratlanul a hátsó szárnyvéglapokról kérdezte Wolffot.

A Mercedes-főnök nem jött zavarba, a magyarázatot követelő Hornernek csak annyit válaszolt, hogy a hátsó szárnyvéglapok műszakilag a szabályok adta kereteken belül maradnak, vagyis szerinte rendben vannak.

A Red Bull Brazíliában több dokumentumot is átadott az FIA-nak, de új technikai direktívát vagy bármi mást egyelőre nem adtak ki. Hornernek meggyőződése, hogy a Mercedes a nyári szünet óta változtatott a hátsó szárnyán, és nem feltétlenül teljesen szabályosan.

“Ha itt is meglátjuk az autón, habozás nélkül óvni fogunk” – tette világossá Horner a Skynak. “Itt talán nincs akkora jelentősége, de az egyenesben így is 7 km/h volt az autóink közötti sebességkülönség az első edzésen. Dzsiddában és Abu-Dzabiban ugyanolyan helyzet alakulhat ki, mint Brazíliában, ahol képtelenség volt versenyezni az autójukkal.”