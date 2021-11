Nem kíméli a katari aszfaltcsík a Forma-1-es autókat: pénteken a Haas-os Nyikita Mazepin autóján kellett kasztnit cserélni, szombaton Charles Leclerc szenvedett a Ferrarival – mint kiderült, ő is kasztnirepedés miatt, amit cserélni kell. Pierre Gasly pedig a kíméletlen losaili rázókövön kapott defektet, a roncsolódott jobb első gumi pedig leszakította AlphaTaurija első szárnyát.

Az Alfa Romeónál is vakargatják a fejüket, ugyanis az ő alkatrészeik is fogytán vannak, vallották be a katari időmérőt követően. Náluk a padlólemez lett fogyóeszköz: Kimi Räikkönen és Antonio Giovinazzi is az utolsó, már károsodott tartalékelemeket használják, miután mindkettejük autóján megsérültek ezek az alkatrészek. “Máskülönben nem tudnánk autót küldeni a pályára” – mondta Frederic Vasseur csapatfőnök.

A hinwilli központú alakulat a brazíliai hétvége után két sérült padlólemezt is visszaküldött a Sauber központjába – emlékezetes, hogy Räikkönené akkor sérült meg, amikor Mick Schumacher belecsúszott a Haas-szal. Jelenleg az idővel versenyeznek azonban a szerelők, hogy a kijavított darabok eljussanak a két hét múlva esedékes Szaúd-arábiai Nagydíjra.

“Nemigen építünk már ilyen új alkatrészeket a szezon késői szakaszában” – vallotta be Beat Zehnder csapatmenedzser. “20 napig tart egy új padlólemez elkészítése, melyeknek el kell jutniuk Rijádba, és mindig ott a késés veszélye.”