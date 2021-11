Másodikként zárta a Forma-1-es Katari Nagydíj időmérőjét Max Verstappen, ám lehetséges, hogy rosszabb helyről kell indulnia vasárnap. A holland ugyanis egy eléggé egyértelműnek tűnő szabálytalanságot követett el a kvalifikáció hajrájában.

A Red Bull versenyzője egész egyszerűen annyit tett, hogy Pierre Gasly lelassuló autója mellett gázelvétel nélkül ment el a célegyenesben, ám egy pályabírói poszton dupla sárga zászlót lengettek, ami fokozott veszélyre, szükség szerint megállásra hívja fel a figyelmet.

Verstappen not lifting for double yellows on his final lap pic.twitter.com/yWo1S8SDA3

— TC (@pqtdc) November 20, 2021