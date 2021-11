Az elmúlt években nem látott, kiélezett harc folyik a Forma-1-es világbajnoki címekért a pályán és azon kívül egyaránt. A motorrészlegeknek is komoly szerep jutott idén, az erőfeszítések pedig a motorcserék számán látszanak meg igazán: Valtteri Bottas hat, Lewis Hamilton a Brazíliára beszerelt egységgel együtt már öt belső égésű motornál tart a 3-3 helyett.

A gyakori csere Toto Wolff csapatfőnök szerint a 2019-es szezonra vezethető vissza. Abban a szezonban a Ferrari motorja volt a legerősebb – mint kiderült utólag, némi trükközés segítségével. “Nagyon keményen nyomtuk 2019-ben, és egy olyan erőforrással rukkoltunk elő 2020-ra, melyet odatettünk, de talán túlságosan is kicsinált bennünket” – tekintett vissza az osztrák.

“Ha konstans módon a teljesítményt hajszolja az ember, gyakran ez a megbízhatóság kárára megy. Úgy vélem, most is ez történt. Nem vagyunk 100 százalékosan elégedettek a megbízhatósággal és a kopással. Biztosan tudjuk, hogy minél többet futtatjuk a motort, annál több erőt veszítünk.”

Nem jó előjelek ezek a Mercedes számára 2022-re, amikor is befagyasztják a motorokat és azokat nem lehet fejleszteni. “Biztosra kell mennünk, hogy jövőre olyan motorral kezdjük az évet, mely olyan jó teljesítménnyel rendelkezik, mint amivel most is rendelkezünk, de büntetések nélkül abszolválhatjuk velük a szezonokat” – mondta Wolff.