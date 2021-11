Lewis Hamilton nyerte a Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj időmérő edzését, komolyabbnak mondható előnnyel Max Verstappen előtt. A brit azonban még nem biztos, hogy az élről kezdheti a sprintet.

A kvalifikáció utáni ellenőrzésen ugyanis a Nemzetközi Automobil Szövetség szakemberei szabálytalanságot találtak a hátsó szárnynál: a mérések szerint az előírtnál nagyobbra nyílt az elem, mely szabálytalannak számít, lévén ezzel előnyt szerezhet Hamilton, mivel kisebb légellenállása van az autónak, így egyenesben sebességelőnyre tehet szert.

Scrutineers fitting a 85mm circle through the rear wing opening proving that the rear wing was indeed illegal. Decision is yet to be heard. #LewisHamilton #BrazilGP #BrazilianGP pic.twitter.com/oLzYJ0l5De

— mese.ada06 (@Ada06Mese) November 13, 2021