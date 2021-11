Több kifejezetten veszélyes baleset is történt az elmúlt években a Forma-1-es Belga Nagydíj helyszínén, Spa-Francorchamps-ban, a versenynaptár egyik legemblematikusabbnak tartott kanyarjában, az Eau Rouge–Raidillon kombinációban, köztük Anthoine Hubert 2019-es tragédiája.

Idén a spái 24 óráson és a W Series futamán is tömegbaleset borzolta a kedélyeket, az események hatására úgy döntöttek, lépnek a biztonság fokozása érdekében. Ez főként a bukótér kiszélesítésében és sóderággyal való beborításában nyilvánul meg – hittük mostanáig. Egy friss fotó alapján azonban arról árulkodik, a nyomvonal sem marad érintetlen.

Eau Rouge is getting a makeover for 2022! And it's not just the run off area that's getting changed.



Thank you to u/CashRS who posted this on our sub.#F1 pic.twitter.com/sUZFXMvkDG