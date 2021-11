A 2021-es Forma-1-es szezon végéhez közeledve több pilóta is elárulta már, van-e favoritja a bajnokesélyesek közül. Sebastian Vettel például már többször is megerősítette elkötelezettségét Max Verstappen mellett, és most egy másik világbajnok, Fernando Alonso is kijelentette, a Red Bull hollandját támogatja inkább Lewis Hamiltonnal szemben.

Alonso szerint az csak a látszat, hogy Hamilton halálos nyugodtsággal harcol nyolcadik vb-címéért. Ezt saját személyes tapasztalataira alapozza: 2007-ben, a McLarennél csapattársaként nyomás alatt többször is hibázott az akkori ifjonc.

“Úgy gondolom-e, hogy Lewis összeomlik a nyomás alatt? Igen, köszönhetően Maxnak. 100 százalék” – mondta 2005 és 2006 legjobbja. “Amikor Lewisnak csak csapattársával, Valtteri Bottasszal kell küzdenie a vb-címért, minden nagyszerű. Most azonban érzi a nyomást és bajba kerül.”

Alonso a szezon során többször is utalt arra, hogy nem könnyű a Forma-1-ben, ha az ember nem brit. Ez nem csak a döntéshozásban nyilvánul meg, de a sajtóban is: a paddockban döntő többségben vannak a brit újságírók. “A szezonban látszott, amikor beindult a brit gépezet. Max jól kezelte. Érdekes bajnokság ez a pályán kívül is.”

Ugyan Alonso inkább Verstappennek drukkol, azt azért elismeri, hogy Hamilton is kiemelkedően teljesít. “Mindkettejük eredményeit mélyen tisztelem. A legjobbat hozzák ki magukból minden hétvégén, legyen száraz, nedves vagy szeles az idő” – mondta az Alpine versenyzője.