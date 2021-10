A Forma-1-ben jelenleg Alfa Romeo néven futó csapatot továbbra is a Sauber “üzemelteti”, az amerikai Andretti Motorsport is valójában az anyacéget vásárolta volna fel. De most úgy tűnik, hogy az üzletből mégsem lesz semmi.

Egybehangzó sajtóértesülések szerint az áron bukott el az üzlet. A Sauber 350 millió eurót kért volna, illetve további 250 millió euró garanciát kellett volna letenni a következő öt év működésének garantálásához.

Ezt az összesen 600 millió eurót (218 milliárd forint) sokallták a potenciális vevők, így mégsem kerül amerikai kézbe az Alfa Romeo. Hivatalosan egyik fél sem nyilatkozott a fejleményekről.