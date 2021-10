Napos, szeles időben, 29 fokos levegő- és 37 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év 17. időmérő edzése Austinban, a 2021-es Forma-1-es Amerikai Nagydíjon. A harmadik szabadedzés eredménye csalóka volt, ugyanis a valóban leggyorsabbakat, Lewis Hamiltont és Max Verstappent megfosztották leggyorsabb köreiktől.

Az már a Q1 kezdete előtt biztos volt, hogy Sebastian Vettel (Aston Martin), George Russell (Williams) és Fernando Alonso (Alpine) komplett erőforráscsere miatt a mezőny végéről rajtol, míg a mercedeses Valtteri Bottasra a hatodik V6-os motor beszerelése miatt öt rajthelyes büntetés várt.

A zöld lámpa felvillanásakor a két Haas és az Aston Martin kanadaija, Lance Stroll késlekedés nélkül a pályára gurult. Utóbbi meg is lepődött, nem értette, hova ez a sietség. Kérdésére azt válaszolták, arra számítanak, hogy a többiek és hamarosan jöhetnek, így előttük akarnak lenni. A mérnöknek részben igaza is lett, hamarosan követte őt a ferraris Charles Leclerc, a két Red Bull, a Mercedes-pilóták és szép lassan mindenki.

Let’s go qualifying! Who do you think will take pole? 🤔 Join us for live updates ➡️ https://t.co/ZX5FiMAAn5#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/X8HnTjHc3d — Formula 1 (@F1) October 23, 2021

Ahogy a harmadik szabadedzésen, úgy az időmérőn is gyakran felvillant a felirat, miszerint valakinek elvették a körét. A felügyelők a 9-es és a 19-es kanyarokat figyelték, a kiszélesítéseket nem tűrték.

A Q1 legnagyobb meglepetése a két McLaren volt: Daniel Ricciardo első körével az első, Lando Norris a harmadik helyen nyitott, de Carlos Sainz negyedik ideje is szép indítás volt a Ferrarival. Persze ezt nem hagyták annyiban a Red Bullnál, de Charles Leclerc a szakasz végén javított és a leggyorsabb lett.

A Mercedes nem indított jól, Lewis Hamilton és Valtteri Bottas csak a 8-9. helyen kezdtek, miután utolsó köreiket elvették – igaz, azokkal is csak a 7-8. helyen lettek volna. A mezőny szorosságát jól jelzi, hogy a két Mercedes-pilóta is 3 tizeden belül lett volna Leclerc-hez képest.

❌ OUT OF Q1 ❌ 16 – Stroll

17 – Latifi

18 – Raikkonen

19 – Schumacher (📸)

20 – Mazepin#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/rP4d4G0H5E — Formula 1 (@F1) October 23, 2021

Nem jutott tovább a szakaszból Stroll, Nicholas Latifi (Williams), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) és a két Haas. Räikkönennek és Nyikita Mazepinnek csak utoljára jött össze egy olyan kör, amit nem vettek el kiszélesítés miatt, míg az épphogy továbbjutó Antonio Giovinazzi utolsó körén megforgott az Alfa Romeóval.

Giovinazzi qui part en tête-à-queue à la sortie du virage 1.#F1 #USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/Ip4bzspAML — Off Track (@OffTrack_FR) October 23, 2021

A Q2 elején gumitaktikázást láthattunk: a két Mercedes, a két Red Bull, Leclerc, a két McLaren, Pierre Gasly (AlphaTauri) és Esteban Ocon (Alpine) a közepes gumikat használva szerettek volna a Q3-ba jutni, a többiek a lágyakat választották. Verstappen erősen nyitott, három tizeddel verte Hamiltont, míg a csapattárs Sergio Pereztől és Ricciardótól elvették köreiket pályaszélesítés miatt. A legjobb négyben ekkor négy csapat egy-egy pilótája szerepelt: Verstappen mögött Hamilton, Norris és Leclerc következett.

Sergio Perez’s latest lap time is deleted for exceeding track limits at Turn 19 He’s not the first, and you’d imagine he won’t be the last, either…#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/PkIaj2Ion3 — Formula 1 (@F1) October 23, 2021

A szakasz utolsó perceiben még öt pilótának nem volt mért ideje, így jó néhányan nem érezhették magukat biztonságban. Nem jutott tovább végül a két Alpine, Vettel, Russell és Giovinazzi.

❌ Out of Q2 ❌ 11 – Ocon

12 – Vettel (📸)

13 – Giovinazzi

14 – Alonso

15 – Russell#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/C8XE0tU9j4 — Formula 1 (@F1) October 23, 2021

A Q3-as első körök után Perez 19 ezreddel vezetett Verstappen és 295 ezreddel Bottas előtt, Hamilton csak a negyedik volt majdnem négy tizedmásodperces hátránnyal. A rajtrács első öt sora egyébként szépen sorba rendezett volt még ekkor: a legjobbakat a két Ferrari, a két McLaren és a két AlphaTauri követte.

A fináléra mindenkinél korábban, szinte azonnal kivonult a két Mercedes, de követték őket a többiek is, csak a Red Bull párosa ült tovább a garázsban. Hamilton javított és az élre ugrott, de Verstappen hozta, amire szüksége volt, és még két tizedmásodpercet rá tudott dobni a brit idejére. Perez javított, de maradt a harmadik, Bottas javítás nélkül a negyedikként zárt, de csak a kilencedik helyről rajtolhat majd.

Max Verstappen takes pole! 👏 An amazing final flying lap means he will start ahead of Lewis Hamilton (P2) and Sergio Perez (P3)#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/oQI5cs2WA5 — Formula 1 (@F1) October 23, 2021

Mögöttük maradt a három csapat páros sorrendje: a Ferrarinál Leclerc-Sainz, a McLarennél Ricciardo-Norris, az AlphaTaurinál Gasly-Cunoda sorrendben végeztek a pilóták. Az utolsó percekben egyébként még egy kis csapadék is érkezett a pálya fölé, de ez nem volt számottevő, és amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan is ment az eső.

A 2021-es Forma-1-es Amerikai Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 21 órakor kezdődik.