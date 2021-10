Napos időben, 28 fokos levegő- és 37 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét a Forma-1-es Amerikai Nagydíj harmadik szabadedzése, az utolsó gyakorlási lehetőség az időmérő előtt Austinban.

Ahogy azt már megszokhattuk, alig akartak munkába állni a pilóták: Sebastian Vettel és Fernando Alonso ugyan kinéztek egy-két tapogatózó körre, de az érdemi tevékenységek 10 perccel a bokszutca nyitása után kezdődtek.

Az első körök alapján úgy tűnt, hogy a pénteki első szabadedzést uraló Mercedes és a második gyakorláson győztes Red Bull csatája szoros lehet, sőt, csatlakozhat hozzájuk a Ferrari is: a maranellóiak pilótái csak néhány tizeddel voltak lassabbak az éllovasoknál. Max Verstappen azonban mindenkinél gyorsabb volt bő három tizedmásodperccel első mért körén. Nem sokkal később a csapattárs Sergio Perez csak egy ezreddel volt lassabb a hollandnál.

It’s nearly an identical time between the two @redbullracing drivers 🤯 #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/9ggMoJ65Zz

Valtteri Bottasnak, akinek legjobb körét elvették pályakiszélesítés miatt – sokak jártak még hasonlóan -, emiatt féltáv előtt nem sokkal még csak a 19. helyen állt, egy alkalommal megforgott az egymásba fűződő kanyarjai miatt igen nehéz első szektorban. Nem sokkal később George Russell is hasonlóan járt a Williamsszel. Autóját nem törte össze sem a Mercedes versenyzője, sem a brit, Mindkettejükre rajtbüntetés vár az időmérő után motorcsere miatt: Bottas öt hellyel rajtol rosszabb helyről elért eredményénél, Russell a mezőny végéről.

Mint az kiderült a szabadedzés alatt, csatlakozik hozzájuk Alonso is, az Alpine az ő autójában is kicserélte a komplett erőforrást. Vettellel együtt így már négy pilóta várhatja a visszasorolást.

UPDATE 📰

Fernando will have a new engine for the rest of this weekend, following the installation of a 4th power unit taking him beyond the permitted season allocation.

All components of the power unit will be brand new for qualifying and the race.#USGP pic.twitter.com/GmF7p1Ss1l

— Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) October 23, 2021