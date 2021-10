A helyi idő szerint délelőttihez képest valamivel melegebb időben, 28 fokos levegő- és 39 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött meg a Forma-1-es Amerikai Nagydíj második szabadedzése.

A szokásos mederben haladt a gyakorlás nagyjából 10 percig, amikor is egy kőkemény csatának lehettünk szemtanúi: a két bajnokaspiráns, Max Verstappen és Lewis Hamilton csatázott a célegyenesben. A Mercedes britje szinte leszorította a pályáról a Red Bull hollandját, majd az egyenesben végig egymás mellett haladtak 300 km/órás tempóval, mielőtt a hétszeres világbajnok szűkebben fordult.

Verstappen az eseménysorozat végén középső ujjának felmutatásával üzente meg Hamiltonnak, hogy nem volt ínyére ez a csata.

Az első kanyarban később a Haas orosz versenyzője, Nyikita Mazepin majdnem összeakadt egy, a bokszból kijövő Aston Martinnal. “Nem lehet egy normális kört menni ezen a pályán” – fakadt ki az orosz.

Verstappen szabadedzése végig feszültségben telt: kiakadt és káromkodott, mert forgalomba került, így egy idő után inkább úgy döntött, hogy visszatér a bokszba.

Az első kanyar, mely egy hatalmas emelkedő tetején található, többeken is kifogott. Gyakoriak voltak itt az elfékezések és kicsúszások. Különösen sok volt a szemprobléma is: Mazepin könnyezésre panaszkodott, az Aston Martinnál vezető Lance Stroll pedig azt mondta, valami belement a szemébe menet közben.

Az első szabadedzéshez képest átalakult a sorrend az élen: Sergio Perez volt a leggyorsabb a Red Bull-lal, aki 257 ezredmásodperccel futott jobb időt, mint Lando Norris a McLarennel. A Mercedesek a 3-4. helyen zártak Hamilton, Valtteri Bottas sorrendben 36, illetve 41 százados hátránnyal. Verstappen legjobb köre csak a 8. helyre volt elég, a holland nem tudott igazán tiszta kört futni egyik időmérős szimulációján sem. A mclarenes Daniel Ricciardo, Stroll és a ferraris Charles Leclerc is gyorsabb volt nála.

A legjobb tízbe befért még a másik Ferrarival Carlos Sainz és Antonio Giovinazzi az Alfa Romeóval.

Az edzés leintése előtti percekben Fernando Alonso csúszott bele a falba, de a rugalmas TecPro-elem úgy fogta meg az autót, hogy csak felületi sérülések látszódtak a hátsó szárnyon.

Fernando Alonso has bumped the barriers at Turn 19 #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/qIUEXKPO2q

— Formula 1 (@F1) October 22, 2021