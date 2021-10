Az Atlanti-óceán túloldalán folytatódik a Forma-1, elsőként az Amerikai Nagydíjjal a három, magyar idő szerint este rendezett futam közül. A texasi Austinban található Circuit of the Americas versenypályán már meg is tartották az első szabadedzést.

A 60 perces gyakorláson senki nem vesztegette az időt: tavaly nem járt a mezőny az 5514 méter hosszú, 20 kanyarból álló versenypályán. A pilóták 26 fokos levegő és 30 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdhették meg az ismerkedést a már előre hepehupásnak jósolt aszfaltcsíkkal, mellyel kapcsolatban a hivatalos gumiszállító Pirellinek is voltak aggodalmai.

Mielőtt bárki is belelendült volna a gyakorlásba, máris meg kellett szakítani azt: Fernando Alonso még körbe sem tudott érni a pályán, amikor Alpine-ja felmondta a szolgálatot. A kék autóból megállása után jókora mennyiségű folyadék távozott.

Not a good start to the session for Fernando Alonso, his Alpine comes to a halt

He hitches a ride back to the garage 🛵#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/Z1SYsa4f1r

— Formula 1 (@F1) October 22, 2021