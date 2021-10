A Forma-1-es Amerikai Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk kedd este 19 órától YouTube-csatornánkon!

Taktikai háború döntötte el a Forma-1-es Amerikai Nagydíjat, a finálé várakozásaival ellentétben Max Verstappen javára. A Red Bull holland pilótája idei nyolcadik és karrierje 18. sikerével tovább növelte előnyét a világbajnokságban, már 12 ponttal vezet.

„Rajtaveszítettünk a rajtnál, így valami mással kellett próbálkoznunk” – kezdte a leintés utáni gondolatait Jenson Buttonnak nyilatkozva a győztes. „Ezen a pályán elég nagy a gumikopás, agresszívak is voltunk. Egyáltalán nem voltunk meggyőződve róla, hogy ez működni fog, de az utolsó néhány kör izgalmas volt. A magas tempójú kanyarokban rendre oldaltcsúsztam, de örülök, hogy sikerült kitartanom.”

Mondandója végén a rekord létszámú szurkolóközönségnek is kiszólt Verstappen: „Hihetetlen érzés először nyerni itt, akárcsak ennyi szurkolót látni a pálya körül. Remélhetőleg még sok ilyet láthatunk a következő években.”

Habár a rajtnál átvette a vezetést, majd a verseny utolsó szakaszában gumielőnyben volt, Lewis Hamiltonnak be kellett érnie a második hellyel úgy, hogy korábban ötször győzött Austinban. „Mindenekelőtt szeretnék gratulálni Maxnak, nagyszerű munkát végzett” – szólt elismerően riválisához.

„Nagyon kemény verseny volt. Jól elkaptam a rajtot, mindent beleadtam, de végül ők jöttek ki jobban ebből a hétvégéből. Ennél többet így nem is kívánhattam volna, köszönöm a csapatnak a remek munkát.”

Ahogyan azt a hétszeres világbajnoktól már a korábbi években is megszokhattuk, ezúttal is említést tett a zsúfolt lelátókról. „Micsoda közönség! Örömmel volt előttetek versenyezni ma” –üzent a 140 ezer fős tömegnek. „Ez is azt mutatja, hogy határozottan kezdenek elfogadni minket az Egyesült Államokban. Megtiszteltetés itt lenni, és remélem, még több itteni verseny lesz, tovább növelve a sport értékét.”

